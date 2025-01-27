وفد من حركة "حماس" يصل القاهرة

وصل مساء اليوم الإثنين وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي.

وحسب بيان الحركة سيجتمع الوفد بالقيادة المصرية ويبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

وسيلتقي الوفد – وفق البيان- بالأسرى المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي.

وتوافد آلاف النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من النزوح القسري وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" والاحتلال الصهيوني حيز التنفيذ، يوم 19 جانفي الحالي، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.