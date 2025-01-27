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مجتمع

ضحايا في اصطدام تسلسلي لمركبات بالجلفة

27 جانفي 2025 ()
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أُصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين بولاية الجلفة، حسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية.

وأفاد البيان أن فرق الإسعاف التابعة للوحدة الرئيسية بالجلفة، مدعومة بالمركزين المتقدمين، تدخلت في حدود الساعة 15:18، إثر حادث اصطدام تسلسلي بين ثلاث مركبات، وهي حافلة من نوع "تويوتا كواستر"، وسيارة من نوع "رونو R9"، ومركبة نفعية من نوع "رونو ترافيك".

 الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة مسكة، وأسفر عن إصابة 16 شخصاً، بينهم 8 في حالة حرجة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا قبل نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

 

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