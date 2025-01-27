سيدي بلعباس: حجز كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة

أحكمت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة الولائية خلال الساعات القليلة الماضية قبضتها على كميات معتبرة من اللحوم على اختلاف أنواعها، قبل أن يتقرر إتلافها بأمر من الطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بعدما أكدت نتائج التحاليل عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ويفوق وزن كميات اللحوم المحجوزة إجمالا عتبة الـ 22 قنطارا، وهي التي حجز منها ما يعادل 950 كلغ من اللحوم البيضاء على متن شاحنة تبريد تنعدم فيها شروط النظافة في القضية الأولى، قبل أن تقع أيدي رجال الشرطة المنتسبين إلى الأمن الحضري الثامن على شاحنة تبريد ثانية وفي صندوقها الخلفي ما يفوق الـ 1300 كلغ من أحشاء الدجاج التي تبين لاحقا عدم صلاحية الحصة الأكبر منها للاستهلاك البشري.

يذكر أن الحمولة المحجوزة أتلفت على مستوى مركز الردم التقني بسيدي بلعباس بعدما كانت موجهة صوب عدد من نقاط العرض والبيع، مع الإشارة إلى اتخاذ الجهات الوصية لجملة من الإجراءات في حق المخالفين.