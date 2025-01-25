"كان" 2025: "الخضر" يتعرفون على منافسيهم

أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، التي أجريت مساء اليوم الإثنين في الرباط، المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة.

وسيواجه أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش خلال الدور الأول من المنافسة أحد المنتخبات العربية المشاركة في النهائيات، السودان، إضافة إلى منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق مشوار مشرف بعد مشاركتين مخيبتين في الدورتين الأخيرتين بالكاميرون وكوت ديفوار، عندما عجز تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي على تجاوز الدور الأول.

وواجه "الخضر" المنتخب البوركينابي خلال الدورة الماضية واقتنصوا تعادلا في الثواني الأخيرة (2-2) بفضل رأسية بونجاح، والتقى زملاء القائد رياض محزر بمنتخب غينيا الاستوائية خلال التصفيات الأخيرة لـ"الكان" وفازوا عليه ذهابا في وهران بثنائية وعادوا بالتعادل السلبي في لقاء العودة، كما تواجه المنتخبان في الدورة قبل الماضية عندما أطاح الغينيون بـ"الأفناك" وأوقفوا سلسلة اللاهزيمة التي استمرت لـ 35 مقابلة متتالية.

في المقابل، ستكون المواجهة ضد المنتخب السوداني الأولى منذ فترة طويلة، هذا الأخير فجر مفاجأة كبيرة خلال التصفيات بتأهله على حساب المنتخب الغاني أحد عمالقة القارة السمراء.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026 في 6 مدن هي الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس وطنجة.

وجاء القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، الموزمبيق.