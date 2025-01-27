شراكة في مجال تطوير المحروقات مع هذا البلد

استقبل الإثنين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك" رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة، كريستوفر سبنسر المدير العام لشركة DNO النرويجية والوفد المرافق له. وحسب بيان للشركة، فقد "تباحث الطرفان سبل بعث وتطوير الشراكة في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات بالجزائر". وأضاف نفس البيان، أنه "خلال هذه المحادثات، أعرب وفد الشركة النرويجية عن رغبته في إرساء علاقات تعاون وطيدة مع سوناطراك، كونها شريكا هاما في نشاط المنبع على الصعيد الوطني والإقليمي وشركة موثوق بها في سلسلة قيمة المحروقات على الصعيد الدولي". أُسست شركة DNO النرويجية عام 1971، وهي شركة مختصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تزاول أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وبحر الشمال وغرب أفريقيا، حيث تسعى إلى توسيع أنشطتها بالجزائر.