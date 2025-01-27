الجلفة : والي الولاية يطمئن على حالة المصابين في حادث المرور

على إثر حادث المرور الذي وقع مساء اليوم الإثنين على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة مسكة، والذي تمثل في اصطدام تسلسلي بين حافلة من نوع تويوتا كواستر، سيارة من نوع رونو R9، وسيارة نفعية، أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بجروح من بينهم 8 في حالة حرجة. تم اسعافهم في عين المكان من طرف اعوان الحماية المدنية ونقلهم إلى الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية محاد عبد القادر بمدينة الجلفة. وفي سياق متابعة تطورات الحادث، تنقل والي ولاية الجلفة، جهيد موس، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية إلى مستشفى هتهات بوبكر بحي شعوة ومستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني، وذلك للاطمئنان على حالة المصابين ومتابعة ظروف التكفل الطبي والنفسي بهم.