أمطار ورياح قوية وثلوج على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط الأمطار وهبوب رياح قوية، بعدة ولايات من الوطن، مع توقع قدوم اضطراب جوي سيمس مناطق واسعة من الوطن.

وستشهد الولايات الوسطى والشرقية للوطن تساقط أمطار معتبرة، اليوم الثلاثاء، على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، البويرة، وسكيكدة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية، والتي يزيد علوها عن 1300 متر.

وفي نشرية خاصة، حملت تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية، بولايات غرب الوطن بكل من عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، وتيبازة، بحيث تتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، وقد تفوق أحيانا 90 كم في الساعة.

وفي نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي كذلك، فعلت ذات المصالح اليقظة الجوية، أمام هبوب رياح قوية ستمس أيضا ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، والمسيلة.