ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، حسب بيانات منصة "الطاقة" المتخصصة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على انخفاض بنسبة 2%، لتواصل نزيف الخسائر الممتدة من الأسبوع الماضي، وسط توقعات بزيادة المعروض.

وبحلول الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس، بنسبة 0,51 %، لتصل إلى 77,47دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس، بنسبة 0,46%، لتصل إلى 73,51دولارا للبرميل.

واستقر سعر خام برنت، أمس الإثنين، على تراجع بنسبة 1,8% عند أدنى مستوياته منذ 9 جانفي، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% إلى أدنى مستوياته منذ 2 جانفي.

وكان الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) قد سجّلا، خلال الأسبوع الماضي، خسائر بنسبة 2,8 % و3,5 %، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.