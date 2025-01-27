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رئيس الجمهورية يستقبل بن ڤرينة

28 جانفي 2025 ()
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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عبد القادر بن ڤرينة، رئيس حركة البناء الوطني، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن اللقاء حضره بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وكمال سيدي السعيد، مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال. وسبق لرئيس الجمهورية أن استقبل عدة رؤساء أحزاب، آخرهم كان يوسف أوشيش، الأمين الأول الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية.

ويتم التطرق لعدة ملفات خلال هذه اللقاءات، من بينها الحوار الوطني المزمع إطلاقه ومراجعة قانون الأحزاب.

 

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