"خلية استقدامات" في شباب بلوزداد

أعلن فريق شباب بلوزداد، في بيان رسمي، عن تشكيل خلية خاصة بالاستقدامات، سيكون من أبرز مهامها اختيار مدرب جديد، خلفا لعبد القادر عمراني.

وأشار البيان إلى أن اجتماعا تنسيقيا ترأسه رئيس مجلس الإدارة، مهدي رابحي، أمس الإثنين، بمقر الفريق بسعيد حمدين، وحضره أعضاء مجلس الإدارة، بوعلام بوكروشة، رئيس النادي الهاوي، ورشيد أوكالي، وبدر الدين بهلول، ومعمر جبور، إضافة إلى توفيق قريشي، المدير الفني الرياضي ونور الدين نڤازي، اللاعب السابق للفريق، وعبد المؤمن براف، المدير العام للفريق.

وتقرر، على ضوء هذا الاجتماع، تشكيل خلية خاصة بالاستقدامات، تتألف من خمسة أعضاء يترأسها رابحي، وتضم أيضا توفيق قريشي، و"نور الدين نڤازي وعضوي مجلس الإدارة بدر الدين بهلول ورشيد أوكالي".

كما باشرت ذات اللجنة، بحسب ذات البيان، في وضع برنامج عمل محدد لنهاية الموسم الحالي. وسيركز هذا البرنامج على تحديد المعايير الدقيقة لاختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع طموحات النادي العريضة وتطلعات أنصاره، بحسب ما جاء في البيان.

وقالت مصادر عليمة إن عددا من الأسماء تم طرحها لخلافة عمراني، ولعل أبرزها المدرب الأسبق للفريق، الأرجنتيني ميغيل ڤاموندي، إضافة إلى أسماء مثل حسام البدري والسنغالي أليو سيسي.

ووجب الإشارة إلى أن البيان لم يلق التجاوب المنتظر، إذ مازال الاصرار والمطلب واحدا ووحيدا لدى الأنصار، وهو وجوب رحيل رئيس مجلس الإدارة الحالي، بسبب الإخفاقات المتكررة في مجال اختيار المدربين واللاعبين، والذي قاد إلى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في آخر موسمين.