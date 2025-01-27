الوزير الأول يستقبل السفير القطري في الجزائر

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وحضر اللقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، وفق ما أورد بيان مصالح الوزير الأول.

وشكل هذا اللقاء –حسب ذات البيان- "فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين البلدين التي تعرف حركية هامة في جميع مجالات التعاون".

وناقش الطرفان "آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية ولاسيما ما تعلق منها بالمشاريع الاستثمارية المشتركة التي تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرتها وتوفير كافة الشروط الملائمة لتجسيدها وفق رؤية استراتيجية تحقق المصالح المشتركة المتبادلة وتتيح استغلال قدراتهما المعتبرة، بما يستجيب للإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".