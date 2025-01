Attaf s'entretient avec le nouveau secrétaire d'État américain

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre Ahmed Attaf a renouvelé ses félicitations à son homologue américain pour sa nomination à la tête du département d'État américain. Les deux parties ont salué la dynamique positive que connaissent les relations algéro-américaines et ont convenu d'unir leurs efforts pour renforcer la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires tels que la défense, l'énergie, l'agriculture ainsi que les sciences et technologies.

Sur le plan du travail multilatéral international, les deux ministres ont échangé sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Ils ont exprimé leur engagement à poursuivre leur coordination au sein du Conseil de sécurité des Nations unies afin de consolider l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'assurer sa durabilité. Ils ont également affirmé leur volonté d'accompagner les frères en Syrie et au Liban dans la réalisation de la sécurité, de la stabilité et la préservation de leur souveraineté et de leur unité nationale.