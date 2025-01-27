اتفاقية جديدة بين الجزائر وإيطاليا

وقعت الجزائر وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون خاص بالتكوين الشرطي، بين المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" والمدرسة الإيطالية لتكوين قوات الشرطة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى إيطاليا.

وحسب بيان وزارة الداخلية يتضمن بروتوكول التعاون "محاور مستجدة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات الأمنية".

وتحادث مراد، خلال الزيارة، مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيوزي، بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، بحضور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا. وكذا المدير العام للأمن الوطني علي بداوي. كما حضر اللقاء إطارات سامية عن الجانبين.

وتضمنت المحادثات الثنائية -وفق ذات البيان- تقييما لوتيرة التعاون القائمة بين القطاعين والتي "تشهد تقدما معتبرا والاتفاق حول عدد من النشاطات الثنائية التي من شأنها دعم النسق الحالي لاسيما في مجالات الأمن الوطني والحماية المدنية والتكوين وكذا التعاون اللامركزي والتنمية الاقتصادية المحلية".

كما تم الاتفاق على سبل تعزيز التنسيق الأمني في إطار ثنائي وآخر متعدد الأطراف لمجابهة التهديدات الأمنية المشتركة على غرار الهجرة غير النظامية، والإتجار بالمخدرات وكبح نشاط شبكات الجريمة المنظمة.