أولمبي الشلف يدعم صفوفه ببطل العرب

أعلن نادي أولمبي الشلف، مساء اليوم الثلاثاء، ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" عن توقيع اللاعب زين الدين بوتمان على عقد يمتد لموسمين مع الإدارة الشلفية.

وينشط صاحب الـ 24 سنة في منصب الجناحين الأيمن والأيسر، وهو خريج مدرسة نصر حسين داي، قبل أن يخوض تجربتين احترافيتين في البطولة التونسية مع النادي الإفريقي (موسم واحد) والنجم الساحلي (ثلاث مواسم)، ثم يعود للبطولة الوطنية من بوابة شباب بلوزداد غير أن التجربة كانت فاشلة على طول الخط ولم يشارك كثيرا مع أبناء العقيبة.

على صعيد المنتخبات الوطنية، كان بوتمان ضمن كتيبة المدرب مجيد بوقرة التي توجت بكأس العرب سنة 2021 في قطر، حيث شارك بديلا في بعض المقابلات.

وكانت الصفقة الأولى لأشبال المدرب سمير زاوي هي الدولي الليبيري إدوارد ليدلوم الذي ينشط في منصب الجناح الهجومي.

وأنهى أسود الونشريس النصف الأول من الموسم برصيد 20 نقطة من 15 مقابلة، محتلين المركز السابع في انتظار تسوية الرزنامة.