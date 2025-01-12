القصبة في قلب مشروع عصرنة العاصمة

أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على جلسة عمل خصصت لمناقشة المخطط الأبيض المندرج ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة الخاص بالتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل الأحياء والبنايات بما فيها مدينة القصبة العتيقة والدهاليز السفلية، حسب ما أفاد به بيان لولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن هذه الجلسة تأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على عرض النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة في 16 ديسمبر المنصرم بقصر الثقافة مفدي زكريا"، و"لمتابعة وتجسيد جميع المشاريع المتعلقة بالأربعة مخططات وتجسيدها".

وذكر البيان أن السيد بللو رفقة السيد رابحي وبحضور مسؤولي وإطارات الولاية والوزارة قد استمعا إلى "عرض مفصل حول مشاريع المخطط الأبيض، المتعلق بإعادة تهيئة وتأهيل البنايات المتواجدة بالوسط العمراني، بما فيها مدينة القصبة العتيقة، إضافة إلى مدى تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر".

وذكر ذات المصدر، في هذا السياق، بأن القصبة، "هذا الموقع الاستثنائي والتراثي الذي يحمل أهمية كبيرة والذي كان موضوع العديد من الدراسات المتعمقة منذ الثمانينات، تم تصنيفه كموقع تاريخي وطني في 24 نوفمبر 1991، ثم أدرج في التراث العالمي خلال الجمعية العامة لليونيسكو في ديسمبر 1992".

كما تم الاستماع بالمناسبة -يضيف البيان- إلى عرض حول "المشاريع المستلمة بالقصبة العتيقة المتضمنة 6 معالم تاريخية وترميم 143 بناية، إضافة إلى الـ 14 مشروعا قيد الترميم بالقصبة العتيقة، على عاتق ميزانية الولاية والدولة، والـ 8 مشاريع أخرى للترميم قيد الانطلاق".

كما تضمن العرض "المخطط التوجيهي لتهيئة الفضاءات الشاغرة لـ 10 أقطاب بمدينة القصبة، وخلق ديناميكية بالمنطقة"، وقد تم الاستماع أيضا لعرض حول "تجديد المسار السياحي للقصبة العتيقة من طرف المؤسسات الولائية، من إعادة طلاء واجهات البنايات، تأهيل الأبواب والشبابيك الخشبية، ردم شبكات الكهرباء والهاتف، وإعادة تأهيل المسالك بحجر الرصف، ومشاريع أخرى ذات أهمية مسجلة على عاتق مصالح الوزارة تعرف الأشغال توقفا على مستواها".

وقد تم كذلك "تقديم عرض تضمن مشروع منتزه الذاكرة الذي هو قيد الإنجاز لربط ساحة الشهداء بالقصبة السفلى مع منتزه ميناء المسمكة، والذي يشمل تهيئة السلالم والدهاليز السفلية". وخلال أشغال جلسة العمل، قدم أيضا السيد الوالي "توضيحات حول مختلف المشاريع المتعلقة بالمخطط الأبيض، والإجراءات المتخذة من طرف مصالحه للتقدم في عمليات تجسيد هذه البرامج وفق مخطط عملياتي منظم"، مؤكدا "جاهزية مصالحه للعمل بصفة مشتركة للنهوض بهذا الإرث التاريخي والحضاري".

وقد أثنى من جهته، السيد بللو، على المجهودات المبذولة من طرف السيد الوالي، داعيا إلى "إدراج المساعي التي قامت بها الولاية في التقرير الدوري الذي سيتم رفعه من قبل مصالحه إلى منظمة اليونيسكو الدولية، مع العمل على وضع نظام يكرس التعاون بين مصالح الوزارة ومصالح الولاية وذلك من خلال خلق شباك موحد بين الهيئتين يعمل على تسهيل مختلف برامج إعادة تهيئة البنايات القديمة وترميمها،إضافة إلى إنشاء لجنة أخرى مشتركة بين الهيئتين من مهامها تسريع الإجراءات الخاصة بتحويل المشاريع المتوقفة التابعة لمصالحه إلى مصالح الولاية".

كما أسدى السيد الوزير "تعليمات إلى مصالحه بضرورة الإسراع في إجراءات تحويل تسيير ديوان رياض الفتح إلى الولاية، ومباشرة أشغال إعادة التهيئة به بما يتناسب مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال إشرافه على عرض السيد الوالي للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة"، إلى جانب "العمل على وضع تدابير استعجالية للتدخل مباشرة ودون تأخير لإعادة تأهيل وترميم البنايات حفاظا على أرواح المواطن مع إدماج الجمعيات في هذا المسعى النبيل على مستوى القصبة حفاظا على الموروث المادي الثقافي".