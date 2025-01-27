إقصاء منتخب كرة اليد.. السلطات تتحرك

أفاد التلفزيون العمومي، سهرة اليوم الثلاثاء، أن السلطات العمومية، دون تفصيل أكثر، قدمت عدة توجيهات لوزير الرياضة، وليد صادي، بعد إقصاء المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس العالم.

وجاء في شريط أخبار التلفزيون "بعد خيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة اليد من الدور الأول لبطولة العالم الأخيرة دعت السلطات العمومية وزير الرياضة وليد صادي بعد استقالة رئيسة الاتحادية إلى الإسراع في عقد الجمعية العامة والجمعية الانتخابية في الآجال المحددة وفقا للقوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد مع تقديم تقرير مفصل حول تسيير الاتحادية ومشاركة المنتخب الوطني في كرة اليد في البطولة العالمية".

وأضاف المصدر ذاته "كما وجهت السلطات العمومية وزير الرياضة بالعمل على تحديد سياسة رياضية تنموية شاملة تخص كل الرياضات الجماعية والفردية مع ترقية الرياضة المدرسية والجامعية تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية التي كانت الخزان الحقيقي لاكتشاف المواهب الناشئة".

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد سجل أسوأ مشاركة له في بطولة كأس العالم بعد خروجه في الدور الأول من المونديال الجاري حاليا في ثلاث دول هي، النرويج، كرواتيا، الدنمارك.