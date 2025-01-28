"سوكون الجزائر" تحذر زبائنها

حذّرت علامة "سوكون الجزائر" للمركبات النفعية، اليوم الأربعاء، زبائنها من انتشار الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم اسم العلامة، للاحتيال والنصب على الزبائن.

وأوضحت "سوكون" في إشعار نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، إنه نودّ أن ننوه إلى وجود كثير من الصفحات الوهمية تروج للبيع بالتقسيط، باستخدام اسم علامتنا التجارية بشكل غير قانوني". وأضافت العلامة: "نحرص على حماية متابعينا الكرام من أي عمليات احتيالية قد تسبب لهم ضررا ماديا أو معنويا"، يضيف البيان.

ودعت العلامة زبائنها بالقول: "ننصح الجميع بعدم التعامل مع أي صفحات أو حسابات تقدم عروضا تبدو مشبوهة أو غير موثوقة، والتأكد دائما من أن التعامل يتم عبر قنواتنا الرسمية المعتمدة".

كما أعلنت "سوكون الجزائر" أنه "سيتم متابعة قضائيا كل من يستخدم اسم العلامة التجارية، أو أي صور أو فيديوهات من الصفحة بشكل غير قانوني، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وحقوق متابعينا".