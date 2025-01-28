توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جانفي، من توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لذات البيان، تم خلال عمليتين نوعيتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، استرجاع 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأضاف البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 67 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 144 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم حجز 1.911.257 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى متفرقة.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 394 شخصا وضبطت 42 مركبة و178 مولدا كهربائيا و98 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وحسب البيان ذاته، تم توقيف 28 شخصا آخر وحجز3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و15 بندقية صيد ومسدسين آليين و95.420 لترا من الوقود، بالإضافة إلى 17 قنطارا من مادة التبغ و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 290 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف342 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.