رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري باتروشيف، ووفدا مرافقا له.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، وسفير الجزائر بروسيا السيد بومدين قناد.

للإشارة، فقد افتتحت، يوم أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الـ 12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المزمع عقدها غدا الخميس، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، مناصفة مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري باتروشيف.

وتسعى الجزائر وروسيا إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار البيني في قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التجارة، الصناعة، الطاقة والمناجم، المالية، النقل، الأشغال العمومية والبنى التحتية، السكن والعمران، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، البريد والمواصلات، الصحة، السياحة والصناعات التقليدية، والبيئة.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة المنتظرة، بالتوقيع على محضر يحدد من خلاله وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.