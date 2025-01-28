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عطاف يستقبل الأمين العام المساعد لمنظمة حلف شمال الأطلسي

29 جانفي 2025 ()
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استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، خافيير كولومينا بيريز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان أن اللقاء "سمح باستعراض واقع وآفاق علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وكذا تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التحديات الأمنية بالفضاء الأورو - متوسطي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الصحراوي".

وأضاف البيان، أنه خلال هذه الزيارة "تم عقد الدورة الثانية للحوار السياسي بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

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