العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقوية، من خلال استعراض مختلف المشاريع الجاري إنجازها، والتدابير المقترحةالعرباوي يترأس اجتماعا للحكومة لتنويع مزيج الطاقة تدريجيا.

ووقفت الحكومة على مدى التقدم الحاصل في تجسيد خارطة الطريق الهادفة لتقليص آجال رسو السفن في الموانئ ومعالجة البضائع عند الاستيراد.

واستمعت الحكومة أيضا، إلى عرض حول سبل تطوير خدمات الاتصالات، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن تكنولوجيات الاتصالات والأنترنت.

كما استمعت الحكومة لعرض حول حصيلة نظام توأمة مؤسسات الصحة العمومية ودراسة الاقتراحات الرامية لتطويره.



