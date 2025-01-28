القبض على سائقي حافلتين متهورين بالبليدة

ألقى عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي في ولاية البليدة، في عمل منسق مع مختلف المصالح العملياتية، سائقي حافلتين للنقل الحضري، لاتهامهما بجنحة تعريض حياة ركاب ومواطنين للخطر.

وتعود تفاصيل القضية للأسبوع الماضي عندما تم تداول فيديو للمتهمين وهما يناوران بشكل خطير، لأجل الظفر بزبائن بمواقف الحافلات، بالطريق العام وسط مدينة البليدة، تفاعل فيه رواد الفضاء الأزرق، خاصة بسرعة انتشاره وكم التعليقات بشأنه، ليباشر عناصر الأمن تحرياتهم بعد وصول بلاغ عن الواقعة، أفضت التحقيقات بالقبض على السائقين، وإحالة ملفهما على العدالة.