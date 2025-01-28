رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس غينيا الاستوائية

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بمالابو، من قبل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن مزيان سلم خلال هذا اللقاء "رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى نظيره من غينيا الاستوائية، ناقلا له تحيات رئيس الجمهورية الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر التعاون الثنائي المثمر".

كما شكل اللقاء "فرصة سانحة لتبادل الآراء حول واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين وكذا استعراض التحاليل بخصوص سبل تعزيزها بما يتماشى مع الرؤى المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، بهدف دعم الشراكة بين البلدين".

وفي ختام المحادثات، أكد الطرفان "أهمية "استمرار التنسيق والتشاور بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بأجندة الاتحاد الإفريقي".