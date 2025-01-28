سوناطراك: اتفاق بخصوص الطاقات المتجددة

وقعت سوناطراك، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق مع مركز تنمية الطاقات المتجددة في إطار الجهود المبذولة للتشجيع وتطوير الخبرة الوطنية ودعم المحتوي المحلي في مجال الطاقات المتجددة، وكذا ترسيخ التعاون بين الطرفين في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وقد أشرف على مراسم التوقيع التي جرى تنظيمها بمقر المديرية العامة الرئيس العام رشيد حشيشي بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، فضلا عن كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين واسع، بالإضافة لمدير مركز تنمية الطاقات المتجددة نور الدين عبد الباقي.

ويهدف هذا البرتوكول إلى وضع إطار عمل مشترك لتحديد وتطوير وإنجاز مشاريع في ميدان الطاقات المتجددة، لاسيما في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتخزينها وتسيير إدماجها في الشبكات الكهربائية كما تشمل المذكرة استكشاف فرص التعاون في مجال الناقلات الجديدة للطاقة ومنها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتؤكد سوناطراك من خلال إبرام هذه المذكرة على التزامها بتطوير حلول مستدامة تدعم مسار الانتقال الطاقوي، وتعزز استقلالية الجزائر في مجال الطاقات النظيفة بما يسهم في بناء مستقبل طافي أكثر استدامة.