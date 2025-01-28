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العالم

أبو عبيدة يكشف هوية 3 أسرى سيفرج عنهم

29 جانفي 2025 ()

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كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، عن هوية 3 أسرى صهاينة سيفرج عنهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني.

وقال أبوعبيدة على منصة تلغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزس".

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة سيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى.

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