Sonatrach signe un protocole d’accord concernant les Énergies Renouvelables

Sonatrach a signé, ce mercredi, un protocole d’accord avec le Centre de Développement des Énergies Renouvelables, dans le cadre des efforts visant à encourager et développer l’expertise nationale, à soutenir le contenu local dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi qu’à renforcer la coopération entre les deux parties en matière de transition énergétique et d’énergies renouvelables.

La cérémonie de signature, organisée au siège de la direction générale, a été présidée par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, en présence du ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ainsi que du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie chargé des Énergies Renouvelables, Noureddine Yassaâ, et du directeur du Centre de Développement des Énergies Renouvelables, Nourddine Abdelbaki.

Ce protocole vise à établir un cadre de travail commun pour identifier, développer et réaliser des projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment la production, le stockage et l’intégration de l’électricité issue de sources renouvelables dans les réseaux électriques.

L’accord inclut également l’exploration des opportunités de coopération dans le domaine des nouveaux vecteurs énergétiques, tels que l’hydrogène vert et ses dérivés.

À travers ce protocole d’accord, Sonatrach réaffirme son engagement en faveur du développement de solutions durables soutenant la transition énergétique et renforçant l’indépendance énergétique de l’Algérie dans le domaine des énergies propres, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus durable.