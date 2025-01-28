السيسي يرد على ترامب

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشدة، اليوم الأربعاء، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني، ووصف ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، في تصريحات تأتي ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من غزة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة، "لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من جوان لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر الرئيس المصري أن ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به، لتأثيره على الأمن القومي المصري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح، الأحد الماضي، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وصرح ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا غزة بأنها "مكان مدمر"، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".