مولودية الجزائر في الصدارة (فيديو)

اعتلى نادي مولودية الجزائر صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزها، مساء اليوم الأربعاء، على ضيفه شبيبة الساورة في إطار تسوية الرزنامة.

واكتفى أشبال المدرب خالدي بن يحيى بهدف وحيد سجله متوسط الميدان زكريا دراوي في الدقيقة 45+2، بعد دقائق قليلة من طرد لاعب شبيبة الساورة فيضل ميباركي بعد تدخل خشن على زكريا نعيجي.

وأكد زملاء القائد أيوب عبد اللاوي صحتهم الجيدة في الفترة الأخيرة بعد العودة بنقطة من تنزانيا سمحت لهم ببلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ثم الفوز الكبير في الداربي العاصمي على الغريم اتحاد الجزائر قبل تجاوز نسور الجنوب على ملعب 5 جويلية ما جعلهم يصلون إلى النقطة الـ 27، مقتنصين الريادة من شبيبة القبائل (25 نقطة).