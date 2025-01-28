آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

مولودية الجزائر في الصدارة (فيديو)

29 جانفي 2025 ()

38serv

+ -

اعتلى نادي مولودية الجزائر صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزها، مساء اليوم الأربعاء، على ضيفه شبيبة الساورة في إطار تسوية الرزنامة.

واكتفى أشبال المدرب خالدي بن يحيى بهدف وحيد سجله متوسط الميدان زكريا دراوي في الدقيقة 45+2، بعد دقائق قليلة من طرد لاعب شبيبة الساورة فيضل ميباركي بعد تدخل خشن على زكريا نعيجي.

وأكد زملاء القائد أيوب عبد اللاوي صحتهم الجيدة في الفترة الأخيرة بعد العودة بنقطة من تنزانيا سمحت لهم ببلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ثم الفوز الكبير في الداربي العاصمي على الغريم اتحاد الجزائر قبل تجاوز نسور الجنوب على ملعب 5 جويلية ما جعلهم يصلون إلى النقطة الـ 27، مقتنصين الريادة من شبيبة القبائل (25 نقطة).  

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الجزائر تستدعي السفير الفرنسي

    12821 قراءة
  • 3

    مطارات فرنسية تستقبل المسافرين الجزائريين بطريقة سيئة وغير لائقة

    12620 قراءة
  • 4

    البليدة: القبض على منتحل صفة

    9691 قراءة
  • 5

    أمطار ورياح قوية وثلوج على هذه الولايات

    8129 قراءة