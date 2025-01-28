قضية المؤثر "دوالمن"... انتكاسة كبيرة لروتايو

قضت المحكمة الإدارية بباريس بأن وزير الداخلية برونو روتايو "أخطأ في تطبيق إجراء الطرد الطارئ المطلق" في قضية المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف باسم "دوالمن".

وتلقى برونو روتايو مساء اليوم الأربعاء انتكاسة كبيرة بعدما نقلت وسائل إعلام فرنسية قرار المحكمة الإدارية بباريس، القاضي بتعليق إجراء طرد المؤثر الجزائري "دوالمن"، معتبرة أن "الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية لم تكن كافية لإجراء قرار الطرد".

ويؤكد قرار القضاء الفرنسي وجاهة الموقف الجزائري عندنا رفضت السلطات، يوم 9 جانفي الجاري، استقبال المؤثر "دوالمن" إثر ترحيله من فرنسا وقررت إرجاعه إلى فرنسا في الطائرة نفسها.

وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية آنذاك بيانا بررت فيه القرار بأن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".

وقالت إن "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل، ونتيجة لذلك، لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة أن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة، المقررة بتاريخ 24 فيفري من هذا العام".