Affaire de l’influenceur "Doulemn" : Un coup dur pour Retailleau

Le tribunal administratif de Paris a jugé que le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, « s’est trompé dans l’application de la procédure d’expulsion d’urgence absolue » dans l’affaire de l’influenceur algérien Naman Boualem, connu sous le pseudonyme de "Doulemn".

Ce mercredi soir, Bruno Retailleau a subi un sérieux revers après que plusieurs médias français ont rapporté la décision du tribunal administratif de Paris suspendant son arrêté d’expulsion, estimant que « les faits avancés par le ministre de l’Intérieur n’étaient pas suffisants pour justifier cette mesure ».

Cette décision donne raison à l’Algérie, qui avait refusé d’accueillir l’influenceur "Doulemn" après son expulsion de France, le renvoyant vers Paris dans le même avion, le 9 janvier dernier.

Le ministère algérien des Affaires étrangères avait publié un communiqué expliquant son refus en soulignant que « le citoyen visé par cette expulsion vit en France depuis 36 ans, possède un titre de séjour depuis 15 ans, est père de deux enfants issus de son mariage avec une Française et est parfaitement intégré puisqu’il exerce un emploi stable depuis 15 ans ».

Le communiqué avait précisé que « toutes ces données lui confèrent indéniablement des droits dont il aurait été privé devant les juridictions françaises et européennes en raison d’une expulsion précipitée et controversée ».

Le ministère avait également souligné que « l’exécution de cette expulsion l’aurait privé de la possibilité de défendre ses droits lors de l’audience judiciaire prévue le 24 février prochain », dénonçant ainsi un « abus de pouvoir ».