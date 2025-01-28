هدف رائع لبن سبعيني في دوري الأبطال(فيديو)

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، في الفوز الذي حققه نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ابن مدينة قسنطينة الهدف الثالث لفريقه، في المقابلة التي انتهت على نتيجة 3-1، بعد عمل ثنائي مع زميلة راينا الذي مرر له الكرة بالعقب داخل منطقة الجزاء ليقوم بعدها خريج أكاديمية بارادو بتمويه المدافع ثم رفع الكرة فوق حارس المنافس بطريقة فنية رائعة مسكنا الكرة في الشباك.

وبعد هذا الفوز أنهى وصيف النسخة السابقة الدور الأول في المركز العاشر برصيد 15 نقطة حاجزا بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل إلى دور الـ16.