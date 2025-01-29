قتلى ومفقودين في حادث جوي مروّع بواشنطن

تتناقل وسائل الإعلام الأمريكية، منذ مساء أمس الأربعاء، معلومات تفيد باصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، بمروحية عسكرية، بالقرب من مطار ريغان في واشنطن، ما أسفر عن سقوط قتلى ومفقودين، فيما عبّر الرئيس دونالد ترامب عن استغرابه لوقوع الحادث بهذه الكيفية.

وأكدت الجوية الأمريكية، أن الطائرة التابعة لها كانت قادمة في رحلة داخلية من ويتشيا بولاية كنساس، وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادث فوق نهر بوتوماك، في حدود التاسعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية صباح الخميس بتوقيت غرينيتش).

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصدر في الشرطة، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث أكثر من 18 شخصا حتى الآن من نهر بوتوماك ولم يتم العثور على ناجين.

وقال مسؤول فريق الإنقاذ في العاصمة واشنطن إن عملية الإنقاذ معقدة جدا، ووصف الظروف بالصعبة للغاية، مشيرا إلى برودة الأجواء، مضيفا أنهم تمكنوا بسرعة من تحديد مكان إحدى الطائرتين المحطمتين، فيما تواصل العمل طوال الليل.

من جهتها، قالت عمدة العاصمة واشنطن، موريال باوزر، إن الطائرة والمروحية المحطمتان ما زالتا في المياه حاليا، وإن التركيز منصب على عمليات الإنقاذ، مضيفة أن هناك قوارب وغواصين يبحثون في نهر بوتوماك عن الركاب.

وكانت فرق إنقاذ عدة مجهزة بقوارب ومروحيات توجهت إلى موقع تحطم الطائرتين في النهر وباشرت عمليات البحث، وبالتزامن وصل فريق تحقيق للمنطقة.

وفي حين أفادت شبكة "إن بي سي" بإنقاذ 4 من الركاب، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أمني أن عمليات البحث عن ناجين باتت أكثر صعوبة.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، فيما بدأت حسبه التحقيقات في حادث التصادم.

وأكد الجيش الأميركي أن 3 جنود كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بطائرة الركاب، مشيرا إلى أن المروحية التابعة له انطلقت من قاعدة فورت بيلفوار في فرجينيا.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، كانت المروحية العسكرية تقوم برحلة تدريبية عندما وقع الحادث.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن التصادم وقع في منطقة تخضع لمراقبة مشددة على مسافة 5 كيلومترات تقريبا جنوب البيت الأبيض والكونغرس.

ترامب مستغرب

هذا، وقد استغرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحليق المروحية العسكرية باتجاه طائرة الركاب حتى اصطدمت بها.

وتساءل ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به "لماذا لم تحلق المروحية عاليا أو تهبط أو تستدير ولماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله ؟"

وأضاف بالقول: "كان يمكن تفادي حادث تحطم الطائرة التي حلقت على مسار مثالي والمروحية اتجهت مباشرة نحوها لفترة طويلة".

وكان الرئيس الأميركي قد وصف الحادث بالمروع، وقال إنه تم إطلاعه بشكل كامل على ما وصفه بالحادث المروع الذي وقع قرب مطار ريغان في واشنطن.

وفي ردود الفعل أيضا، عبّر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، عن حزنه العميق بسبب ما سماها المأساة المروعة في مطار ريغان.

من جهته، قال وزير النقل الأميركي شين دافي، إن وزارته ستتخذ الإجراءات اللازمة -إذا كان ذلك ضروريا- بشأن مسارات الطائرات.

وعقب الحادث، أمرت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية بوقف جميع الرحلات من وإلى مطار ريغان الوطني، وتحويلها إلى مطار بالتيمور الدولي.

وقالت الهيئة إن المطار سيظل مغلقا حتى الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن على أقل تقدير.

ووفق مصادر في وحدات الإنقاذ الأميركية، قد تكون كارثة الطائرة بواشنطن هي الأكثر دموية منذ عقود.