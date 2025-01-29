توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين الغزوات وشيتارا الإيطالية

كللت زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى إيطاليا، بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين مدينتي الغزوات الجزائرية وشيتارا الإيطالية، على أن يتم العمل لتعزيز التعاون اللا مركزي بين الجماعات المحلية للجزائر وإيطاليا، وهو المحور الأساسي للمباحثات التي قام بها الوزير مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيوزي، خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما أمس.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، فقد زار مراد، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني وسفير الجزائر بإيطاليا، وكذا القنصل العام للجزائر بنابولي، المدينة الساحلية شيتارا "ذات الارتباط التاريخي الوثيق مع الجزائر وخصوصا مدينة الغزوات وكذا مدن وهران والجزائر، اعتبارا للتبادلات التجارية وتلك المتعلقة بنشاط الصيد البحري التي كانت تربطها خلال القرن 19".

وكان في استقبال الوزير – يضيف البيان - محافظ سالارنو ورئيس بلدية شيتارا وكذا السلطات المحلية ومواطنو المدينة، وخص بمراسم رسمية "تميزت بالحفاوة ومعاني الصداقة والعرفان للجزائر".

وأشار البيان إلى أن هذه المراسم "استهلت بتقديم مفاتيح المدينة للسيد الوزير قصد تسليمها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, كعربون من ساكنة المدينة للصداقة الجزائرية-الإيطالية وقيم حسن الجوار".

وتم بالمناسبة "الاتفاق على إحياء العمل المشترك من خلال اتفاقية تعاون لامركزي بين مدينتي الغزوات و شيتارا، على أن تعنى هذه الإتفاقية بتعزيز النشاطات الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصيد البحري والصناعة التحويلية والغذائية وصناعة سفن الصيد بإشراك الفاعلين المحليين لاسيما الشباب".

وخلص البيان إلى أن الوفد الجزائري قد "زار معاملا محلية مختصة في تحويل المواد الصيدية وتسويقها واطلع على تقنيات تقليدية يتم الاعتماد عليها من قبل المتعاملين المحليين.