انطلاق مراجعة بيانات المسجلين في "البيام" و"الباك "

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية مراجعة بيانات المسجلين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم الانطلاق في مراجعة البيانات بداية من يوم الأحد 02 فيفري إلى غاية يوم الأحد 16 فيفري 2025.

وانطلقت التسجيلات لاجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على الساعة 08:00 صباحا وامتدت إلى غاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 عند منتصف الليل.

ودعت الوزارة كافة المترشحين ، الولوج إلى موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الفترة الممتدة من يوم الأحد 2 فيفري إلى غاية يوم الأحد 16 فيفري وذلك للاطلاع على بياناتهم المحجوزة والتأكد من صحتها وذلك عبر الروابط الآتية : امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz

وأضاف البيان ، أنه في حالة تسجيل أي خطأ يجب القيام بما يلي

: 1-بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

ابلاغ مديري المؤسسات التعليمية المسجل وذلك قبل تاريخ 16 فيفري .

2-بالنسبة للمترشحين الأحرار :

يتم إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب اليه، حسب الحالة ، وذلك قبل تاريخ 18 فيفري .