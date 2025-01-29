مجلس الأمن يعقد مشاورات بشأن الوضع في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بدعوة من الجزائر بصفتها الوطنية، مشاورات مغلقة بشأن الوضع في سوريا.

ووفق ما نقله التلفزيون العمومي، سيقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال هذه المشاورات المغلقة التي تترأسها الجزائر بصفتها رئيسة المجلس لشهر جانفي، إحاطة عبر تقنية الفيديو من دمشق.

وتعد جلسة اليوم الثانية هذا الشهر التي يجتمع فيها أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا، بعد الاجتماع العادي الذي عُقد في 8 جانفي الجاري بشأن التطورات السياسية والإنسانية.

وسيؤكد أعضاء المجلس على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، مع التشديد على حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها، مع إبراز دور الأمم المتحدة في تيسير العملية الانتقالية.



من المتوقع أيضًا أن يعرب المجلس عن مخاوفه بشأن الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، بعد تنفيذ الكيان العربية الصهيوني مئات الغارات الجوية على جميع أنحاء سوريا، مستهدفًا المعدات والمواقع العسكرية، بالإضافة إلى تنفيذ توغلات برية أدت إلى توسيع السيطرة على الجولان والأراضي السورية.

يُشار إلى أن الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أبرز خلال عرض برنامج عمل مجلس الأمن خلال شهر جانفي تحت رئاسة الجزائر، أن "باعتبارنا عضوًا عربيًا في مجلس الأمن، تظل القضايا والمسائل المتعلقة بالمنطقة العربية، لاسيما الوضع في لبنان وسوريا واليمن والسودان، من أبرز انشغالاتنا في ظل التطورات المقلقة التي تشهدها هذه الدول الشقيقة"، مؤكدًا أن الجزائر لن تتردد "في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب".