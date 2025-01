Le message du Hamas lors de l'opération d'échange de prisonniers (Vidéo)

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance islamique Hamas, ont remis aujourd'hui, jeudi, la soldate capturée Agam Berger au Comité international de la Croix-Rouge, parmi les décombres du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, dans le cadre du troisième échange de prisonniers selon l'accord de Gaza qui stipule un cessez-le-feu.

Les Brigades Al-Qassam ont libéré la soldate Berger depuis la place Al-Razan dans le camp de réfugiés de Jabaliya, où elle a été vue accompagnée d'éléments de l'unité d'ombre, dans un nouveau message de la résistance palestinienne à l'occupation sioniste et au monde.

La résistance a étonné les observateurs de l'opération, du côté sioniste et international, par son choix précis du lieu et du moment de la libération de la soldate sioniste, surtout que Jabaliya avait été le témoin de l'une des plus cruelles atrocités de l'histoire humaine, un massacre ayant coûté la vie à des milliers de civils innocents, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sous les yeux du monde entier.

لحظة تسليم كتائب القسـ.ـام للأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر للصليب الأحمر بمخيم جباليا pic.twitter.com/Qio0xx6VjT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 30, 2025

Dans le même temps, la Croix-Rouge se prépare à recevoir deux prisonniers sioniste détenus par les Brigades Al-Quds, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, dont Arbel Yehud, après avoir complété les démarches nécessaires à leur remise. Ils seront libérés sous peu à Khan Younis, sur les ruines de la maison du martyr Yahya Sinwar.

Un porte-parole des Brigades Al-Quds a déclaré sur Telegram que le mouvement "avait terminé les procédures de remise de deux otages détenus, Arbel Yehud et Gadi Moses, et qu'ils seraient libérés aujourd'hui dans le cadre de la troisième vague de la première phase de l'échange de prisonniers dans l'accord de l'Opération Tempête Al-Aqsa."

Les Brigades Al-Quds ont publié une vidéo montrant les deux prisonniers, Yehud et Moses, lors des dernières étapes de la procédure de remise.

Les combattants des Brigades Al-Quds se sont également déployés à Khan Younis, dans le sud de Gaza, où la libération de Yehud et Moses est attendue. La radio de l'armée d'occupation a déclaré que le mouvement Jihad islamique tente "d'exploiter la libération des deux prisonniers pour montrer sa force à Khan Younis ".

Les prisonniers Yehud et Moses devraient être remis devant la maison du martyr Yahya Sinwar, détruite à Khan Younis, dans le sud du secteur palestinien assiégé.

Libération de 110 prisonniers palestiniens

En parallèle, les autorités sionistes libéreront aujourd'hui, jeudi, 110 prisonniers palestiniens. La liste des libérés des prisons israéliennes comprend 32 condamnés à perpétuité, 48 ayant de longues peines, et 30 enfants.

L'administration pénitentiaire sioniste a indiqué que les prisonniers seraient transférés du centre de détention de Ofer à des points de libération en Cisjordanie, tandis que les autres seraient envoyés au passage de Karem Al Salem. Le Shin Bet a averti les familles des prisonniers palestiniens devant être libérés aujourd'hui de ne pas organiser de célébrations, dans un contexte de campagne d'arrestations en Cisjordanie.