الاحتلال يحاول تعكير فرحة الفلسطينيين

أفرج الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أطلقت قواته قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى في محاولة لتعكير فرحتهم.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر غربي رام الله بالضفة الغربية، عقب الإفراج عن عدد من الأسرى، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين، الذين ردوا على الاستفزاز الصهيوني برمي الحجارة.

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم.

وكانت حافلتان تقلان أسرى فلسطينيين غادرتا سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة الخميس، تتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس، وذلك في إطار عملية تبادل مع رهائن أُفرج عنهم قبل ساعات في غزة.

وغادر المعتقلون الفلسطينيون السجن بعد أن قالت تل أبيب إنها تلقّت ضمانات من وسطاء دوليين بشأن "الإفراج الآمن" عن الرهائن خلال عمليات التبادل المستقبلية، وذلك في أعقاب ما اعتبرته "فوضى" سادت عملية الإفراج عن سبعة أسرى في غزة.

ومن المقرر أن يفرج الاحتلال عن 110 أسيرا فلسطينيا في الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى.