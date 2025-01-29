آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

غلق أسواق الماشية في هذه الولاية

30 جانفي 2025 ()
+ -

أصدر والي ورقلة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بغلق تحفظي ومؤقت لأسواق المواشي عبر تراب الولاية بسبب اشتباه ظهور مرض الحمى القلاعية.

وحسب نص القرار، الذي نشر على الصفحة الرسمة للولاية في "الفايسبوك"، تغلق جميع أسواق بيع المواشي اليومية والأسبوعية عبر تراب بلديات الولاية لمدة واحد وعشرين يوما ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.

كما يمنع تنقل الحيوانات خلال هذه الفترة إلا التي تكون موجهة للمذبح وتكون مرفوقة بشهادة بيطرية.

وحسب القرار يمكن تمديد فترة غلق أسواق المواشي تبعا لتطور الوضعية الوبائية لمرض الحمى القلاعية، وذلك بناء على تقرير المفتشية البيطرية لمديرية المصالح الفلاحية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    رمضان .. هذا موعد ليلة الشك

    9756 قراءة
  • 3

    قضية المؤثر "دوالمن"... انتكاسة كبيرة لروتايو

    8135 قراءة
  • 4

    دفع رواتب الموظفين لشهر فيفري على المكشوف

    7498 قراءة
  • 5

    المخزن يتلقى صفعة قوية من القضاء الفرنسي

    6491 قراءة