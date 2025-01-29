غلق أسواق الماشية في هذه الولاية

أصدر والي ورقلة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بغلق تحفظي ومؤقت لأسواق المواشي عبر تراب الولاية بسبب اشتباه ظهور مرض الحمى القلاعية.

وحسب نص القرار، الذي نشر على الصفحة الرسمة للولاية في "الفايسبوك"، تغلق جميع أسواق بيع المواشي اليومية والأسبوعية عبر تراب بلديات الولاية لمدة واحد وعشرين يوما ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.

كما يمنع تنقل الحيوانات خلال هذه الفترة إلا التي تكون موجهة للمذبح وتكون مرفوقة بشهادة بيطرية.

وحسب القرار يمكن تمديد فترة غلق أسواق المواشي تبعا لتطور الوضعية الوبائية لمرض الحمى القلاعية، وذلك بناء على تقرير المفتشية البيطرية لمديرية المصالح الفلاحية.