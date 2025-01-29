براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس هيئة إفريقية

سيكون رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، الجزائري مصطفى براف، المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الهيئة الرياضية الإفريقية، بمناسبة الجمعية العامة الانتخابية التي ستنعقد يوم 14 مارس المقبل بالجزائر، حسب ما علم اليوم الخميس لدى الأمانة العامة للهيئة المذكورة.

بعد انتهاء المهلة المحددة لإيداع ملفات الترشيحات لمختلف المناصب على مستوى اللجنة التنفيذية لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، أمس الأربعاء (18:00)، أعلنت الأمانة العامة للهيئة القارية عن قائمة المرشحين لمختلف المناصب بما فيهم الجزائري مصطفى براف، الرئيس المنتهية عهدته، الذي ترشح لعهدة أولمبية جديدة.

مصطفى براف، الذي قدم حصيلة جيدة خلال عهدته السابقة، أبدى عزمه على مواصلة تنفيذ برنامج عمله على رأس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية بعد عهدة عرفت تحولا مذهلا بشهادة أعضاء الجمعية وأصبحت مؤسسة رياضية لا غنى عنها على المستوى العالمي.

وتبنى برنامج مصطفى براف ومكتبه التنفيذي سياسة سمحت للجمعية بترقية الرياضيين الأفارقة على الساعة الدولية مع تسطير اهداف محددة ابرزها التطوير المستمر والبحث عن المواهب الشابة.

وقد مكنت هذه السياسة من اكتشاف مواهب إفريقية جديدة صاعدة شرفت القارة الإفريقية في مختلف المحافل الدولية.

وفي فترة قيادته لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية خلال العهدة السابقة، عرفت هذه الهيئة تحول مبهر في تواجدها على الساحة الرياضية الدولية وذلك بفضل المبادرات الجديدة التي انعكست ايجابا على تواجدها في الحركة الأولمبية الإفريقية.

ومن بين الإنجازات الكبيرة التي حققها في ولايته، يذكر على وجه الخصوص بناء مقرات للجان الأولمبية الوطنية الإفريقية التي تفتقر إلى بنية تحتية خاصة. بالاضافة إلى إطلاق شراكات طموحة مع هيئات مرموقة مثل الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) والاتحادية الدولية للسباحة، مما سمح بتنفيذ مشاريع هيكلية جد هامة من بينها توفير 50 ملعبا لكرة القدم بمعايير دولية و تجهيز خمسة مسابح أولمبية، كرمز للاستثمار الدائم لفائدة الرياضات المائية.

كما مكنت هذه الديناميكية الجديدة من بناء علاقات مميزة مع مختلف الهيئات الرياضية الافريقية واصبحت الجمعية بحق مرجعية للهيئات الرياضية، على حد وصف الهيئة عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك".

وبناء على ذلك، أجمعت العائلة الكبيرة لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية أن انتخاب الجزائر "ستكون محطة مهمة للتخطيط لمستقبل الرياضة في إفريقيا".

وفيما يلي قائمة المرشحين لمختلف المناصب على مستوى المكتب التنفيذي لجمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية:

- منصب الرئيس (مترشح واحد) : مصطفى براف (الجزائر)

- نائب الرئيس الأول (مترشح واحد): جواو أفونسو (ساو تومي وبرينسيبي)

- نائب الرئيس الثاني (مترشحين اثنين): فيلومينا فورتيس (الرأس الأخضر) وماتلوهانغ مويلا راموكوبو (ليزوتو)

- نائب الرئيس الثالث (ثلاثة مترشحين): ألفريد فولوكو (زامبيا) و خالد الزانكولي (ليبيا) و جوليان ميناوفا (البنين)

- نائب الرئيس الرابع (مترشح واحد): فردوسة موسى إيجيه (جيبوتي).

الأمين العام (أربعة مترشحين): أحمد هاشم (السودان) و ديفيد أوجونج (الكاميرون) و خالد زين (مصر) و سلام زيدان سيدينا (السنغال)

- الأمين العام للخزينة (مترشح واحد): حبو أحمد قوميل (نيجيريا) .