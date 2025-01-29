الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة

انهزم فريق شباب بلوزداد أمام الضيف شباب قسنطينة بنتيجة (0-2) الشوط الاول (0-0) سهرة اليوم الخميس بملعب 5 جويلية بالعاصمة، في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ13 لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي، عرف سيطرة الضيوف ببعض الفرص السانحة، تمكن البديل عبد النور بلحوسيني من توقيع هدفي "السياسي" في كل من الدقيقة (80) و (86).

وبهذه الخسارة، يضيع شباب بلوزداد فرصة التنافس على اللقب الشتوي, والذي يعود بذلك الى جاره مولودية الجزائر، متصدر الترتيب برصيد (27 نقطة) والمنقوص من مقابلة، فيما يحتل الشباب المركز الثالث بـ23 نقطة ناقص مباراة وبفارق أربع خطوات عن المولودية، في الوقت الذي يلتحق به النادي "القسنطيني" في المرتبة الثالثة بنفس الرصيد (23ن) رفقة نادي بارادو.

وسيواجه النادي "البلوزدادي" مضيفه فريق مولودية وهران، في آخر لقاء متأخر له، يوم الاثنين 3 فيفري الداخل ابتداء من (00: 18).

وكانت مولودية الجزائر قد تغلبت أمس الأربعاء على الضيف شبيبة الساورة بنتيجة (1-0) بذات الملعب، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ12، ليرتقي الى الصدارة ويتأكد لقبه الشتوي عقب خسارة شباب بلوزداد اليوم.

ويبقى "العميد" منقوصا من مباراة خارج الديار أمام ترجي مستغانم، والمبرمجة يوم الأحد 2 فيفري ابتداء من (00: 16) دون جمهور.

من جهته، تعثر فريق اتحاد الجزائر أمام الجار نادي بارادو بنتيجة (1-1)، سهرة الثلاثاء، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ11.

وسجل عديل بولبينة لصالح "الاتليتيك" في (د 45+9 ) عن طريق ضربة جزاء معززا مركزه في صدارة هدافي البطولة (12 هدفا)، فيما عدل النتيجة ل "سوسطارة" اسماعيل بلقاسمي في (د 54) من ضربة جزاء.

ويحتل الاتحاد، المنقوص من مقابلتين، المرتبة السادسة رفقة وفاق سطيف برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد "الباك" في الصف الثالث بـ 23 نقطة.

وتتواصل مباريات تسوية الرزنامة يوم السبت بإجراء لقاء أولمبيك آقبو-اتحاد الجزائر (15:00) الى غاية يوم 5 فيفري بتنظيم لقاء اتحاد الجزائر-اتحاد خنشلة (19:00).

الثلاثاء 28 يناير:

الجولة ال 11: اتحاد الجزائر - نادي بارادو 1 - 1

الأربعاء 29 يناير:

الجولة ال 12: مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0

الخميس 30 يناير:

الجولة ال 13: شباب بلوزداد - شباب قسنطينة 0 - 2

الترتيب :

الترتيب : نقاط لعب

مولودية الجزائر 27 14

شبيبة القبائل 25 15

شباب بلوزداد 23 14

--. شباب قسنطينة 23 15

--. نادي بارادو 23 15

اتحاد الجزائر 21 13

--. وفاق سطيف 21 15

اتحاد خنشلة 20 14

--. جمعية الشلف 20 15

مولودية وهران 18 14

أولمبيك آقبو 17 14

--. مولودية البيض 17 15

شبيبة الساورة 16 15

نجم مقرة 15 15

ترجي مستغانم 12 14

-- . اتحاد بسكرة 12 15.