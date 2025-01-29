اضطراب جوي يجتاح 58 ولاية

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من اضطراب جوي قوي قد يجتاح كل ولايات الوطن.

وفي نشرية خاصة، من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية، مصحوبة بتطاير الرمال بكثافة، تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تفوق 80 كلم/سا، على ولايات: بشار، جنوب النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، بني عباس، شمال أدرار، عين صالح، شمال تمنراست، إليزي، بالإضافة إلى، سعيدة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تڤرت، الوادي، ورڤلة، جانت، عين ڤزام، برج باجي مختار وتندوف، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

فيما ستشهد ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، عين تموشنت، وهران، بالإضافة إلى مستغانم، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، غرداية، المنيعة، الجلفة، تيبازة، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سطيف، ميلة، باتنة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة وخنشلة، استمرار تساقط أمطار غزيرة، تتعدى كميتها 50 ملم محليا، وذلك إلى غاية صباح يوم غد السبت.

كما تستمر صلاحية النشرة الجوية، الخاصة بتساقط الثلوج على كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، شمال البيض، الأغواط، والجلفة، بسمك يتراوح بين 05 و10 سم، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.