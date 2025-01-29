أربعة مكاتب لصرف "الدوفيز" بميناء الجزائر

انتهت مؤسسة ميناء الجزائر من تجهيز أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة، على مستوى المحطة البحرية للمسافرين، استعدادا لمباشرة تقديم خدمات بنك الجزائر المتعلقة بصرف العملة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المؤسسة المينائية، مساء أمس الخميس، فقد تفقد نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحان، المكاتب المخصصة لهذا الغرض، "والتي ينتظر أن تشرع في تقديم خدماتها قريبا، في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق برفع قيمة المنحة السياحية لفائدة المواطنين الجزائريين"، يقول البيان.

وقد خصصت مصالح مؤسسة ميناء الجزائر "مواقع ملائمة لطبيعة نشاط مكاتب الصرف بالمحطة البحرية، تنسجم مع المسار الذي تتطلبه إجراءات الرحلات البحرية"، حسب البيان، مضيفا: "وتعد هذه المكاتب الأولى من نوعها في الجزائر إلى اليوم، ومن شأنها أن توفر للمسافر، عبر المحطة البحرية، الكثير من الجهد للقيام بعملية الصرف".

للتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أكتوبر الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع قيمة المنحة السياحية لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة، وكذا رفع منحتي الحج والطلبة داخل وخارج الوطن.

وبقرار الرئيس، يتم رفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو لكل مسافر جزائري بالغ، وإلى 300 أورو لكل مسافر جزائري قاصر، ويتم كذلك رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري، ابتداء من موسم الحج المقبل.