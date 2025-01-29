التشاد تنهي الوجود العسكري الفرنسي

سلّم الجيش الفرنسي، أمس الخميس، آخر قاعدة عسكرية له في التشاد إلى الجيش التشادي، وفق ما أعلنته هيئتا أركان جيشي البلدين، بعد مراسم عسكرية.

وأفادت رئاسة أركان الجيش التشادي في بيان صدر عشية حفل رسمي يجري الجمعة بهذه المناسبة، بأنّ "تسليم قاعدة أديج كوسي في نجامينا يضع حدا نهائيا للوجود الفرنسي في التشاد، طبقا لإرادة السلطات العليا" في البلد.

وفي باريس، قال متحدث باسم رئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، أمس الخميس، إنّه "تمّ اليوم تسليم معسكر كوسي للجيش التشادي". وانسحبت القوات الفرنسية من قاعدة "فايا لارجو" بشمال التشاد في 26 ديسمبر الفارط، ومن قاعدة ثانية في أبيشي في 11 جانفي الجاري. وأعلنت السلطات التشادية، خلال مراسم التسليم في أبيشي، أن الانسحاب من التشاد "غير قابل للتفاوض".

واعتبر الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي إتنو، أن الاتفاقات العسكرية مع فرنسا "عفا عليها الزمن" بالنظر إلى "الحقائق السياسية والجيوستراتيجية الحالية".