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العالم

غوتيريش: 2500 طفل من غزة في خطر

31 جانفي 2025 ()
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إجلاء 2500 طفل فلسطيني من قطاع غزة "على الفور"، لتلقي العلاج الطبي، حسب منشور على منصات التواصل الاجتماعي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال أنطونيو غوتيريش: "يجب إجلاء 2500 طفل على الفور من قطاع غزة للعلاج، مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم"، معربا عن تأثره بشهادات وجهود وتضحيات أطباء عملوا في قطاع غزة.

جدير بالتذكير أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والكيان الصهيوني توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الجاري، بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية على القطاع، والتي خلفت أزيد عن 47 ألف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين، فضلا عن تدمير شبه كلي للبنية التحتية للقطاع.

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