مرسيليا تفتح أبوابها من جديد للاعبين الجزائريين

بعد غياب دام سنوات طويلة، سيسجل اللاعبون الجزائريون حضورهم من جديد في النادي الأكثر شعبية في فرنسا، نادي أولمبيك مرسيليا، بفضل اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية، صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدوث اتفاق نهائي وشامل بين إدارة نادي ران ونظيرتها في أولمبيك مرسيليا، بخصوص أمين غويري، بعد مفاوضات عسيرة.

لاحقا تم تأكيد الخبر حيث وقع خريج أولمبيك ليون على عقد يمتد لأربع سنوات ونصف مع مرسيليا، مباشرة بعد اجتيازه الفحص الطبي.

ويراهن مدرب مرسيليا، الإيطالي روبيرتو دي زيربي، على اللاعب الجزائري من أجل تعويض المهاجم إيريك واهي، المتنقل حديثا إلى نادي إنتراخت فرانكفورت. وستكون مرسيليا المحطة الرابعة في مسيرة صاحب 25 ربيعا بعد أولمبيك ليون (2016-2020) ونيس (2020-2022) وران (2022-2025).

وشهد فريق أولمبيك مرسيليا، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر، مرور العديد من اللاعبين الدوليين الجزائريين مثل علي بوعافية وجمال بلماضي وإبراهيم حمداني وسليم عراش وكريم زياني، ليكون فؤاد قادير آخرهم سنة 2014، لتوصد الأبواب في وجوههم منذ تلك الفترة، رغم ترشيح العديد من الأسماء للانتقال إلى الفريق، وآخر هؤلاء كان النجم محمد أمين عمورة.