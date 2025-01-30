تونس: تمديد حالة الطوارئ

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد، بداية من اليوم الجمعة 31 جانفي الجاري، حتى 31 ديسمبر 2025، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وكان آخر تمديد في حالة الطوارئ في تونس قد صدر في 30 ديسمبر 2024، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر واحد، حتى 30 جانفي 2025.

وتسري حالة الطوارئ بكامل الجمهورية التونسية منذ 24 نوفمبر2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، والذي أسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن وإصابة 16 آخرين بجروح، بينهم مدنيون وعناصر أمنية.



