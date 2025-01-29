مواجهات نارية في دور الملحق لرابطة أبطال أوروبا

سحبت بمدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، قرعة دور الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا 2025، وأسفرت عن مواجهات نارية، لعل أبرزها القمة المتجددة بين حاملي لقبي المنافسة في آخر عامين، مانشستر سيتي وريال مدريد.

وكانت الفرق الثمانية الأولى في الترتيب العام التي ميزت نسخة هذا الموسم من مسابقة رابطة الأبطال الأوروبية، قد تأهلت مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بينما تخوض الفرق، التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24، منافسات الملحق المؤهل، والتي ستقام بنظام الذهاب والإياب. على أن يتأهل من هذه المرحلة 8 فرق إضافية لتكملة عقد الأندية التي ستشكل الدور ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

باريس سان جيرمان - بريست

بنفيكا - موناكو

جوفنتوس - إيندهوفن

فينورد - ميلان

مانشستر سيتي - ريال مدريد

بايرن ميونيخ - سيلتيك كلوب

بروج - أتالانتا

بوروسيا دورتموند - سبورتينغ لشبونة