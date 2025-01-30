البليدة: وضع أصحاب الصفحات الافتراضية رهن الحبس المؤقت

أمرت محكمة العفرون، نهاية الأسبوع، بوضع نشطاء وأصحاب صفحات افتراضية بالفضاء الأزرق، ومنتخب بلدي، في الحبس المؤقت، ضمن إجراء المثول الفوري لمتابعتهم بجرائم نشر أخبار والترويج لأنباء تمس بالنظام العام.

تفاصيل الوقائع جاءت إثر رفع شكاوى من رؤساء بلديات موزاية والعفرون والشفة وعين الرمانة، حول نشر فيديوهات ومناشير وتعليقات عبر صفحات المتهمين (منهم حملة شهادات جامعية وإطارات بمؤسسات رسمية)، تلخصت حول تناول موضوع نقص النقل المدرسي، وتنقل تلاميذ سيرا على الأقدام ببعض الأحياء، وجدل حول توزيع صاحب مطعم لوجبات بالمجان على تلاميذ في هذه الأيام الباردة، والتي تعرف مقاطعة إدارية من سلك المقتصدين، وحول قضية أصبحت محور اهتمام واسع، وحديث الرأي العام في دائرة العفرون، تخص مشروع تهيئة دوار مروري بالمخرج الغربي للمدينة، يتوسطه تمثال لأحد شهداء المنطقة (تم نصبه ثم تفكيكه من مكانه بعد أيام)، أثار جدلا، حول ترديد كلام عن شبهة في الصفقة، وأنها لم تخضع لإجراء الصفقات العمومية، فقد كان لهيئة المحاكمة الرأي والقرار في وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وتحديد جلسة الخميس القادم لمحاكمتهم عن جرم نشر أخبار كاذبة، والترويج لأنباء تمس بالنظام العمومي.

يشار في السياق، إلى أن أروقة محاكم البليدة الأربع أصبحت تشهد بين الحين والآخر قضايا محاكمات، لنشر أصحاب صفحات أخبارا وتعليقات عبر الفضاء الأزرق بالخصوص، في غالبيتها تناول أصحابها مواضيع نقد للتنمية ولانتقاد أداء منتخبين ومسؤولين، وعن ظواهر وآفات وحوادث، وحول السكن ومتاعبه بالولاية رقم 09، خصوصا في شق إقصاء أصحاب حق في الاستفادة من عمليات الترحيل، مثل ما جرى بحي "لاسيتي زنك" وحي بني عزة، دون نسيان المتضررين من السكن ببنايات حمراء والمؤشر عليها باللون الأحمر.