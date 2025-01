Les joueurs algériens de retour à l’OM

Après des années d'absence, les joueurs algériens retrouveront l'Olympique de Marseille, le club le plus populaire de France, avec l'arrivée de l'international algérien Amine Gouiri.

Des rapports médiatiques français ont indiqué ce vendredi matin qu’un accord définitif avait été trouvé entre Rennes et l’Olympique de Marseille concernant Gouiri, après de longues négociations.

L’information a ensuite été confirmée, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ayant signé un contrat de quatre ans et demi avec l’Olympique de Marseille après avoir passé sa visite médicale avec succès.

L’entraîneur marseillais, l’Italien Roberto De Zerbi, mise sur l’attaquant algérien pour compenser le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort. Marseille devient ainsi la quatrième étape de la carrière du joueur de 25 ans, après Lyon (2016-2020), Nice (2020-2022) et Rennes (2022-2025).

L’Olympique de Marseille, qui compte une large base de supporters issus de la diaspora algérienne, a vu passer plusieurs internationaux algériens dans ses rangs, tels qu’Ali Bouafia, Djamel Belmadi, Brahim Hemdani, Salim Arrache et Karim Ziani. Le dernier en date était Fouad Kadir en 2014, après quoi le club n’a plus recruté de joueurs algériens malgré de nombreuses rumeurs, dont celle concernant Mohamed Amine Amoura.