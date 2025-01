« Mostaganem n’est pas honorée d’être en jumelage avec une ville dirigée par l’extrême-droite »

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, membre du parti d'extrême droite "Rassemblement National", a annoncé cette semaine la fin de l'accord de jumelage entre la ville française de Perpignan et Mostaganem en Algérie, selon le journal français Actu Perpignan.

Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre la France et l'Algérie. En réaction, le wali de Mostaganem, Ahmed Boudouh, a déclaré jeudi, en marge d'une session de l'Assemblée Populaire de la Wilaya : « Ils ont gelé, comme ils ont dit, l’accord de jumelage avec Mostaganem. Mostaganem est une honorable ville et ça ne l’honore pas d’être en jumelage avec une ville dirigée par l’extrême-droite, nostalgique d’un sinistre passé ».

Le jumelage entre Mostaganem et Perpignan, ville natale de l'ancien maire Jean-Marc Pujol, avait été établi en avril 2010. Il visait à promouvoir l’investissement et à renforcer les échanges dans divers domaines économiques, culturels et scientifiques.

En octobre 2011, une délégation de Mostaganem, comprenant le maire, des représentants de la culture et du sport ainsi qu’un délégué syndical, s’était rendue à Perpignan pour formaliser un partenariat avec les autorités locales françaises. Cependant, quinze ans plus tard, son successeur, Louis Aliot, également vice-président du RN, a décidé d’y mettre un terme, une décision qui semble motivée par sa volonté d’afficher une position ferme sur les relations franco-algériennes.